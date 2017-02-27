Eskiz’in yeni albümü “Beterin Beteri Var”ın lansman konseri, 1 Mart Çarşamba akşamı Babylon’da

Bağımsız müzik sahnesinin en gürültücü rock’n roll gruplarından Eskiz, dijital platformlarda yerini alan yeni albümü Beterin Beteri Var‘ı Tantana Records etiketiyle plak formatında yayınlıyor. Üçlü, albümün ilk konserini 1 Mart Çarşamba akşamı Babylon’da verecek.

Deniz Ağan, Can Tunaboylu ve Uygar Çetiner’den oluşan Eskiz, geçtiğimiz yıl önceden yayınlanan farklı formatlardaki kayıtlardan bir derleme olan Sallan Yuvarlan‘ı yayınlamıştı. Grup, 10 şarkılık yeni albümünü geçtiğimiz günlerde dijital olarak yayınladı. Bir parçada İlhan Erşahin’in de ekibe eşlik ettiği Beterin Beteri Var albümünü Spotify üzerinden dinlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Özellikle canlı performanslarındaki yüksek enerjileri ve bangır bangır gitar riff’leriyle tanınan Eskiz’in yeni albümünde yer alan “Akıyoruz” isimli parçayı çaldığı Babylon Sessions videosunu da aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

Eskiz’in albüm lansmanına dair detaylar için buraya tıklamanız yeterli.