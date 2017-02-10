FreshBooks’un araştırmasına göre freelence çalışanlar daha çok kazanıyor

Amerikalı FreshBooks şirketinin kendi bünyesinde yer alan ve reklam sektörü ile yaratıcı sektörlerde çalışanları baz alarak ortaya çıkardığı araştırma sonuçlarına göre; freelence çalışanlar, tam zamanlı çalışanlardan daha çok kazanıyor.

Yaratıcı sektörde çalışanların verilerini inceleyerek bir gelir araştırması yapan Amerikan şirketi FreshBooks, ilginç sonuçları ile karşımızda. Freelence olarak çalışan illüstrasyon sanatçılarını, fotoğrafçıları, web tasarımcılarını, pazarlama departmanı çalışanlarını, grafik tasarımcılarını ve dahasını inceleyen araştırmaya göre; freelance çalışanlar, şirketlerde tam zamanlı olarak çalışanlardan daha fazla para kazanıyor. Amerika’da çalışmakta olan bir freelence fotoğrafçı saat başına 65 dolar kazanırken, şirkette çalışan fotoğrafçı 20 dolar kazanıyor. Yine aynı şekilde freelence grafik tasarımcıları ve illüstratörler saat başına 61 dolar kazanırken, bir şirkete bağlı çalışanlar saatine 22 dolar kazanıyor. Aşağıda İngilizce olarak yer alan grafikten diğer mesleklere göre dağılımı görebilirsiniz.