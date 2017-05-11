“Gotham”ın dördüncü sezonu için anlaşmaya varıldı

Fox’ta yayınlanan ve Bruce Wayne’in çocukluk yıllarındaki Gotham City’yi konu eden dizi Gotham, şu sıralar üçüncü sezonunun son bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Bruno Heller’ın yaratıcısı olduğu dizinin dördüncü sezonu için de anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Bruce Wayne’in Batman’e dönüşmesinin yanı sıra The Riddler, Penguin, Poison Ivy gibi Batman çizgi romanlarının klasikleşmiş kötü karakterlerinin de gençliğini gördüğümüz dizinin ana karakteriyse Dedektif James Gordon. Ben McKenzie, Donal Logue, David Mazouz, Robin Lord Taylor ve Cory Michael Smith gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin gelecek sezonunda Harley Quinn karakterinin de karşımıza çıkacağı gelen haberler arasında.

Dizinin üçüncü sezonundan yayınlanan son bölümün fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.