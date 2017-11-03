Hayata Sarıl Lokantası: Evsizlere iş ve yemek imkanı sağlayan lokanta, Taksim’de açıldı

Evsizler ve toplum tarafından yok sayılanlar için yeni umutlar yaratmayı amaçlayan Hayata Sarıl derneğinin Taksim’de açılan lokantası, evsizlere iş ve yemek imkanı sunuyor.

Türkiye’de bir ilk olan Hayata Sarıl Lokantası, gündüzleri ziyaretçilerin ücretli olarak yemek yiyebileceği ve akşamları da evsizlere ücretsiz olarak yemek verileceği bir şekilde kurgulanmış. Ücretli yemek yiyen müşteriler, aynı zamanda “askıda menü” seçeneğiyle ek bağış da yapabiliyor.

Her ay ünlü bir şefin de özel bir yemekle ekibe destek olacağı Hayata Sarıl Lokantası, Beyoğlu’ndaki Kurabiye Sokak’ta kapılarını açtı. Hayata Sarıl derneği, projeleri ve lokanta hakkında detaylı bilgiler için buraya tıklamanız yeterli.