HEALTH, yeni parçası “Euphoria” için çekilen klibi yayınladı

Los Angeles merkezli noise-pop grubu HEALTH, remiks albüm serisinin üçüncü halkası olan DISCO 3′yi yayınladı. Purity Ring, Preoccupations ve The Haxan Cloak gibi isimlerin HEALTH’in son albümünden parçalara yaptıkları remikslerin yer aldığı albümdeki yeni HEALTH parçası “Euphoria” için çekilen klip de bugün görücüye çıktı.

Gruptan John Famiglietti ve John Kid’in imzasını taşıyan yeni HEALTH klipte, şarkı sözleriyle birlikte grubun geçmiş yıllarından konser videoları, müzik klipleri ve çeşitli arşivlik görüntüler bulunuyor. Klibin sonunda grubun uzun zaman önce verdiği bir ev konserinin görüntülerinin ardından Jupiter Keyes’in gruptan ayrıldığı da duyuruluyor.

HEALTH’in yeni şarkısı “Euphoria”nın klibi aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.