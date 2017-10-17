Hemi’nin yeni klibi yayında: “JNT”

Disko – house ikilisi Paradisko’dan Hemi, solo projesiyle ikinci EP’sini yayınlıyor. Discotexas etiketiyle yayınlanan yeni Hemi EP’si JNT‘e ismini veren şarkı için çekilen klip görücüye çıktı.

Yönetmenliğini de müziğin yanı sıra video çalışmalarıyla da tanınan Hemi’nin üstlendiği klip, şimdiye dek aralarında Berlin Flash ve MikroFAF’ın da yer aldığı beş uluslararası festivalde izleyiciyle buluştu. Hemi’nin Discotexas etiketiyle yayınlanan yeni EP’sini Apple Music üzerinden edinmek için buraya tıklayabilir, aşağıdaki bağlantıdan da “JNT” parçasının klibini izleyebilirsiniz.