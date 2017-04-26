İstanbul Fotoğraf Kitabı Festivali, 28-30 Nisan’da Mimar Sinan Üniversitesi’nde

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde yer alan Fotoğraf Uygulama ve Araştırma Merkezi (FUAM) tarafından bu sene ikincisi düzenlenen İstanbul Fotoğraf Kitabı Festivali, 28 Nisan’da başlıyor.

Fotoğraf dünyasına ilgi duyan ve bu alanda üretim yapan sayısız kişinin bir araya geleceği İstanbul Fotoğraf Kitabı Festivali, bu sene de yine birçok sergi, söyleşi ve çeşitli kitap tanıtımlarına ev sahipliği yapacak. Türkiye’de fotoğraf kitabı yayınlama konusuna özellikle odaklanan festival, bu alanda üretimler yapmış önemli isimlerle, genç üretimcileri buluşturacak.

Martin Parr, Federica Chiocchetti, Jason Fulford, Aron Mörel, Markus Schaden, Dieter Neubert, Ufuk Şahin, Valentina Abenavoli ve Gunnar Kettler’ın jürisini oluşturduğu FUAM Maket Kitap Ödülü yarışmasını da ağırlayacak olan İstanbul Fotoğraf Kitabı Festivali’nde daha önce yayınlanmış olan şu kitapların sergilerini de görebilirsiniz: Son Baskı, Sınırlı Sayıda FUAM Maket Kitapları, FUAM Maket Kitap Ödülü Finalist Kitapları, Kassel Maket Ödülü 2017 Finalist Kitapları, Kassel Fotoğraf Kitabı Ödülü 2017 Kitapları, Dünyadan Fotoğraf Kitapları, Middle Town Project, Aralık I, Aralık II.

Festivalin söyleşi programı ve dahasıyla ilgili detaylı bilgilere ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.