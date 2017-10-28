Jamie Dornan, “A Private War” filminde rol alacak

A Fifty Shades of Grey filminin yıldızı Jamie Dornan, yönetmenliğini Matthew Heineman’ın üstleneceği biyografik film A Private War‘da rol alacak.

1985’ten hayatını kaybettiği 2012 yılına kadar The Sunday Times gazetesi için savaş muhabirliği yapan Marie Colvin’in hikayesini anlatacak filmin başrolünde Rosamund Pike’ı izleyeceğiz. Kariyeri boyunca onlarca prestijli ödül kazanan, 2001’de Sri Lanka’da bir gözünü kaybeden Colvin, Suriye’de bir saldırıda hayatını kaybetmişti.

Yakında Fifty Shades serisinin yeni filmi Fifty Shades Freed, Otto Bathurst imzalı yeni Robin Hood uyarlaması ve Emma Forrest’ın yazıp yönettiği dram filmi Untogether‘da izleyeceğimiz Jamie Dornan’ın A Private War‘da hangi karakteri canlandıracağı henüz açıklanmadı.