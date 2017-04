Jason Momoa, Keanu Reeves ve Jim Carrey’li “The Bad Batch”ten ikinci fragman

A Girl Walks Home Alone At Night filmiyle büyük ses getiren Ana Lily Amirpour’un yönetmenliğini üstlendiği distopik film The Bad Batch, oyuncu kadrosuyla büyük merak uyandırıyor. Jason Momoa, Jim Carrey, Keanu Reeves, Diego Luna, Giovanni Ribisi ve Suki Waterhouse’un rol aldığı filmden yeni bir fragman yayınlandı.

Galasını geçtiğimiz yıl yapan ve birçok festivalde de gösterilen The Bad Batch, yamyamların hüküm sürdüğü bir distopyada geçiyor. Hak etmediği şekilde medeni toplumdan uzak bir noktaya bırakılan bir kadının, yamyamlar tarafından yakalanmasıyla başlayan olayları konu eden film, son yılların en dikkat çekici yönetmenlerinden biri olan Amirpour’un ikinci uzun metraj filmi olacak.

Senaryosu da Ana Lily Amirpour imzası taşıyan filmin yeni fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.