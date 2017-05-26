“Jetsons” filminin yönetmeni belli oldu

Birçok animasyon klasiğinin uzun metraj uyarlamalarına imza atan Warner Bros. Pictures, 1960’ların başlarında yayınlanmaya başlayan çizgi dizi Jetsons (Jetgiller) için de çalışmalarını hızlandırdı. Sinema uyarlaması yaklaşık üç yıldır gündemde olan Jetsons‘ın yönetmenliğini üstlenecek isim Conrad Vernon oldu.

Son dönemin en popüler animasyon yapımlarından biri olan Sausage Party‘nin de yönetmeni olan Vernon’un filmografisinde Shrek 2, Monsters vs Aliens ve Madagascar 3 gibi animasyon filmler bulunuyor. Henüz söz konusu filme dair detaylı açıklamalar paylaşılmış değil. Jetsons‘ın sinema uyarlamasının seslendirme kadrosu ve vizyon tarihiyle ilgili detayların önümüzdeki haftalarda paylaşılması bekleniyor.

George, Jane, Elroy ve Judy Jetson’dan oluşan aile fertlerine hiperaktif köpek Astro ve evin robotu Rosie’nin eşlik ettiği orijinal çizgi dizi, 1962-63 yılları arasında ABC’de yayınlanmış ve kısa sürede büyük bir fenomene dönüşmüştü. 1980’lerin sonlarına dek çeşitli uyarlamaları çekilmeye devam eden Jetsons’ın ilk uzun metraj uyarlaması 1990 yılında çekilmişti. Serinin klasikleşen jeneriğini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.