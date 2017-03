John Carpenter filmi “Escape From New York” yeniden çekiliyor

Korku sinemasının efsanevi figürlerinden John Carpenter’ın 1981 yılında yayınlanan filmi Escape From New York yeniden çekiliyor. Gelen haberler, filmi Robert Rodriguez’in yöneteceği yönünde.

2015 yılında söz konusu filmin yeniden çekimi için girdiği müzayedeyi kazanan 20th Century Fox, projeyle ilgili çalışmalarını hızlandırdı. Luther ve Crossbones gibi dizilerin yaratıcılarından Neil Cross da filmin güncellenmiş senaryosunu yazacak.

20th Century Fox’tan yapılan açıklamalar, Escape From New York‘un yeni bir yaklaşımla Planet Of The Apes benzeri bir seriye dönüştürüleceği yönünde. Projeyle ilgili sevindirici olan nadir detaylardan biri, John Carpenter’ın da yapımcı ekibinde yer alacağı. Kurt Russell’ın unutulmaz performansıyla efsaneleşen Snake Plissken karakterini kimin canlandıracağıysa merak konusu.

Şu sıralar yine 20th Century Fox işbirliğiyle çektiği manga uyarlaması Alita: Battle Angel filmiyle meşgul olan Robert Rodriguez’in takviminde yeni Machete filmi Machete Kills In Space ve henüz oyuncu kadrosu belli olmayan macera filmi Jonny Quest var. Escape From New York‘un çekim takvimi ve oyuncu kadrosuyla ilgili detaylar için takipte kalın.