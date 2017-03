Johnny Depp, John McAfee’yi konu edecek biyografik filmde başrolde

McAfee Associates ile geliştirdiği anti virüs programını Intel’e milyarlarca dolar karşılığında satan ve yıllar sonra hakkında sayısız suçlamayla karşı karşıya kalan John McAfee’nin serüveni film oluyor. Başrolünde Johnny Depp’i izleyeceğimiz filmin ismi King of the Jungle olacak.

John Requa ve Glenn Ficarra’nın yönetmenliğini üstleneceği filmin senaryosu da Big Eyes, Ed Wood ve Man On The Moon gibi filmlerin senarist ikilisi Scott Alexander ve Larry Karaszewski tarafından yazılıyor. John McAfee’nin 2012 yılında Belize’de yaşadığı ve bir cinayetle suçlandığı dönemde Wired dergisinde yayınlanan bir röportajı, içinde bulunduğu paranoyak ruh halini gözler önüne seriyordu. Yoldaki film de McAfee ve söz konusu röportajı yapan Wired editörü Joshua Davis’in iletişiminden yola çıkarak yazılıyor. Filmde Joshua Davis’in farklı bir karakter olarak resmedilmesi de gündemde.

Johnny Depp’in bu yılki vizyon takvimi fazlasıyla kalabalık. Yeni Pirates of the Caribbean filminde bir kez daha Jack Sparrow olarak izleyeceğimiz ünlü oyuncu, Randall Sullivan romanından sinemaya uyarlanan LAbyrinth‘te de başrolü Forest Whitaker’la paylaşacak. Kenneth Branagh imzalı Agatha Christie uyarlaması Murder on the Orient Express de yıl sonuna doğru vizyonda olacak. Söz konusu filmde Johnny Depp’i Penelope Cruz, Josh Gad, Willem Dafoe ve Daisy Ridley’le birlikte izleyeceğiz.