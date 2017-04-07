Junji Ito’nun kült serisi “Uzumaki”nin üçüncü cildini kazanma şansı burada

Manga kültürünün en önemli sanatçılarından biri olan Junji Ito’nun 1998-1999 yılları arasında yayınlanan Uzumaki serisi, Gerekli Şeyler Yayınları tarafından Türkçe olarak raflarda yerini aldı. Bir üçleme olan serinin üçüncü cildi geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Söz konusu kitaptan kazanmak için yapmanız gereken tek şey, ödüllü sorumuzun doğru yanıtını bize yollayan ilk üç kişiden biri olmak!

Haftalık olarak bir çizgi roman dergisinde yayınlanan ve ardından kitaplaştırılan Uzumaki, lanetli bir kasabada geçen bir korku hikayesini anlatıyor. İki genç karakterin, bu kasabadaki lanetin kaynağının dünyayı hipnoz eden bir sarmal şekli olduğunu keşfetmesi ve bunu ortadan kaldırmaya çalışmasını konu eden Uzumaki, Junji Ito’ya Eisner adaylığı getirmesinin yanı sıra iki video oyunu ve bir sinema filmine uyarlandı.

Serinin üçüncü cildi için ödüllü sorumuz aşağıda. Doğru yanıtı en hızlı şekilde bant@bantmag.com adresine yollayan ilk üç kişiden biri olmak için elinizi çabuk tutun!

Sorumuz şöyle:

Uzumaki‘nin 1998-1999 yıllarında haftalık olarak basılmaya başladığı derginin ismi nedir?