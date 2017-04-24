Kam Ata’nın Karavan Sessions performanslarından ilki yayında: “Kamlama”

Orta Asya enstrümanları ve melodileriyle etkileyici bir bütünlük yakaladıkları ilk albümü Tengri Teg‘i geçtiğimiz yıl Müzik Hayvanı etiketiyle yayınlayan Kam Ata, canlı performansıyla Karavan Sessions’a konuk oldu.

Urla – Altınköy’de yapılan çekimlerden yayınlanan ilk video “Kamlama” parçasının canlı performansı oldu. Tolga Ayıklar, Yaren Eren Budak, Murat Yakupoğlu ve Müge Çığ’dan oluşan ekibin etkileyici canlı performansını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilir / dinleyebilirsiniz.

Yapımcılığını Lamba Film’in üstlendiği Karavan Sessions’ın Lara Di Lara, Palmiyeler ve Nilipek gibi isimlerin konuk olduğu önceki bölümlerine buradan ulaşabilirsiniz.