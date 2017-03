Kendrick Lamar, yeni single’ı “Humble”ı klibiyle birlikte yayınladı

Grammy ödüllü müzisyen Kendrick Lamar, 7 Nisan’da yeni albümünü yayınlayacak. Geçtiğimiz hafta “The Heart Part 4” isimli şarkıyla karşımıza çıkan Lamar, şimdiyse klibiyle birlikte “Humble” isimli single’ı servis etti.

“Humble” şarkısının prodüksiyonu, ilk uzunçaları Ransom 2‘yu geçtiğimiz hafta yayınlayan Amerikalı prodüktör Mike Will Made It’e ait. Mike Will Made It’in daha önce birlikte çalıştığı isimler arasında Rihanna ve Beyoncé de bulunuyor. Henüz yoldaki Kendrick Lamar albümüne dair çok fazla bilgiye sahip olmasak da albümden yayınlanan ilk iki single, müzisyenin kendini tekrarlamaktan kaçtığını ve yeni albümünde farklı şarkı yapılarının dinleyicileri beklediğine işaret ediyor.

Yönetmenliğini bugüne dek The Notorious B.I.G., Ice Cube, Missy Elliot, Nas, Janet Jackson ve Slipknot gibi grup ve müzisyenler için çektiği kliplerle tanınan Dave Meyers ve daha önce de pek çok Kendrick Lamar video’sunda imzası olan The Little Homies’in üstlendiği “Humble”da Kendrick Lamar’ın bir arabada kahvaltı ettiği veya polisler tarafından hedef gösterildiği ilginç sahneler yer alıyor. “Humble” klibini aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.