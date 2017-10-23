kim ki o’dan yeni klip: “Sanki hiç durmadı”

ZAN isimli yeni albümünü 24 Kasım’da Lentonia Records etiketiyle yayınlayacak olan İstanbullu synth pop ikilisi kim ki o, biriken imzası taşıyan yeni klibini yayınladı.

Yoldaki albümün ilk single’ı olan “Sanki hiç durmadı” için çekilen klibin yönetmenliğini biriken ekibinden Melis Tezkan ve Okan Urun üstleniyor. Franz von Bodelschwingh’in görüntü yönetmeni olduğu klipteki makyajlar da Onur Gökhan Gökçek imzası taşıyor. Lansmanı geçtiğimiz cuma akşamı Bant Mag. Havuz’da yapılan yeni kim ki o klibi “Sanki hiç durmadı”, aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.

Grubun bir önceki albümü Grounds ve söz konusu albümdeki şarkılara yapılmış remikslerden oluşan derlemeyi de yayınlayan Fransız plak şirketi Lentonia Records etiketiyle raflardaki yerini alacak albüm 10 şarkıdan oluşacak. Miks ve mastering işlemleri Replikas ve Reverie Falls On All üyesi Burak Tamer tarafından yapılan albümün kapak fotoğrafı da bugün izleyiciyle buluşan “Sanki hiç durmadı” klibinden bir kare.