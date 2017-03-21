“KISS/Vampirella”: Bir rock efsanesi ve bir vampir, rock’n roll’un geleceğini kurtarıyor

Dynamite Entertainment, son dönem sayısı gittikçe artan, farklı evrenlerin ve farklı karakterlerin bir araya geldiği çizgi romanlara ilginç bir ekleme yapıyor. 70’lerin Los Angeles’ında KISS ve Vampirella’yı bir araya getirecek olan çizgi roman serisinin ilk kitabı haziranda raflarda olacak.

Bugüne dek birçok kez çizgi romanlarda karşımıza çıkan KISS grubunun rock’n roll’un geleceğini kurtarmak için bir maceraya atılacağı KISS/Vampirella, Chris Sebela ve Annapaola Martello ortaklığıyla hazırlanıyor. KISS grubunun basçısı Gene Simmons, Vampirella karakterine her zaman aşık olduğunu ve karakterin yaratıcısı Forry Ackerman’la defalarca söz konusu karakter hakkında sanki gerçek biriymişçesine konuştuklarını dile getirdi. Simmons, 40 yıllık bir serüvenin sonunda, KISS ve Vampirella’yı bir arada görmek için sabırsızlandığını sözlerine ekledi.

Aşağıda söz konusu serinin ilk kitabı için hazırlanan kapak tasarımlarını görebilirsiniz.