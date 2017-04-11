Laura Poitras imzalı Julian Assange belgeseli “Risk”ten fragman

Edward Snowden’ı konu eden etkileyici belgesel Citizenfour’la tanınan Laura Poitras’ın galasını geçtiğimiz yıl Cannes’da yapan yeni belgeseli Risk, Julian Assange ve WikiLeaks’i mercek altına alıyor. Risk‘ten yeni bir fragman görücüye çıktı.

Oscar ödüllü yönetmenin yeni belgeseli Risk‘in hazırlıkları altı yıllık bir süreye yayılmış. Assange ve Wikileaks’i; 2016 ABD Başkanlık Seçimleri, Rusya’nın bu seçimlerdeki rolü ve Demokratik Ulusal Komitesi’ne ait e-mail’lerin sızdırılması gibi güncel konularla birlikte mercek altına alan Risk, Showtime’da gösterilecek.