“Lüfer” belgeselinden etkileyici bir fragman

Mert Gökalp’in yönetmenliğini üstlendiği Lüfer belgeselinden yeni bir fragman görücüye çıktı. “Bir belgesel bir balığın soyunu kurtarabilir mi?” sorusunu soran belgeselin müzikleri de Berke Can Özcan ve Burak Irmak imzası taşıyor.

Joao Dias’ın animasyonlaştırdığı bir sahneyi gördüğümüz fragmanda boğazlardaki balık göçü, filozofların gözünden anlatılıyor. Geçtiğimiz günlerde16. !f Uluslararası Bağımsız Filmer Festivali kapsamında gösterilen belgesele dair detaylar için buraya tıklayarak resmi Facebook sayfasına ulaşabilirsiniz.