M4NM’den sekizinci yıl şerefine toplama albüm: “M4NM:0008”

Hip-hop ve deneysel müzik kolektifi M4NM, sekizinci yılı şerefine bünyesinde yer alan müzisyenlerin çalışmalarının yer aldığı toplama albüm M4NM: 0008‘i paylaştı.

M4NM kolektifinde yer alan ve hip-hop başta olmak üzere birçok deneysel türde üretim yapan müzisyen, bu kez M4NM: 0008 toplama albümünde bir araya geldi. M4NM’in sekizinci yılı şerefine hazırlanan toplama albüm, dün itibariyle Soundcloud üzerinden dinlemeye açıldı. RSPC, Oldeaf, I’mpty, document 1, Afgan, Kaolin gibi isimlerin yer aldığı albümde toplam 16 müzisyen yer alıyor. Aşağıdaki bağlantıdan dinleyebileceğiniz albümle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.