Malezyalı sanatçı Red Hong Yi, 20 bin çekirdek kullanarak Ai Weiwei’nin portresini çizdi

Ses getiren projeleri ve çalışmaları ile tanınan sanatçı Ai Weiwei’den ilham alan Malezyalı sanatçı Red Hong Yi, tam 20 bin ayçiçeği çekirdeği kullanarak Ai Weiwei’nin normal ölçülerinden oldukça büyük bir boyuttaki portresini çizdi.

Ai Weiwei’nin bir sergisinde yaptığı konuşmadan etkilenen Malezyalı sanatçı Red Hon Yi, Çinli sanatçının “Her ne kadar çekirdek evde tüketilen bir şey gibi düşünülse de, aynı zamanda evrimsel bir semboldür de” (The seed is a household object but at the same time it is a revolutionary symbol) sözlerinden ilham alarak ayçiçeği çekirdeklerini kullanmaya ve bir portre ortaya çıkarmayı planlıyor ve bu portreyi de Ai Weiwei’nin klasik haline gelmiş bir fotoğrafına adıyor. Tam 20 bin çekirdeğin kullanıldığı portre aynı zamanda insan ölçülerinden oldukça büyük bir ölçekte çalışılması itibariyle de dikkat çekiyor.