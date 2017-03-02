Massive Attack üyesi Daddy G’den Gonjasufi remiksi

Gonjasufi’nin geçtiğimiz ağustos ayında Warp Records etiketiyle yayınlanan üçüncü stüdyo albümü Callus‘ın açılış şarkısı “Your Maker” için Massive Attack üyesi Daddy G’nin yaptığı harika remiks, dün itibariyle dinlemeye açıldı.

Söz konusu remiks, Gonjasufi’nin resmi web sitesi üzerinden ücretsiz olarak download edilebiliyor. Massive Attack cephesinden geçtiğimiz yılın sonlarına doğru yayınlanması planlanan yeni uzunçalara dair de henüz resmi bir açıklama gelmedi. 2016’da bol miktarda düet içeren iki EP’yle karşımıza çıkan ekibin, uzun bir aranın ardından gelecek yeni albümü için bekleyiş sürüyor.

Daddy G’nin Gonjasufi remiksini aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.