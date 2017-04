Michael Cuesta’nın yeni filmi “American Assassin”den ilk fragman

Homeland, Dexter ve Six Feet Under gibi dizilerin yönetmen ekibinde yer alan ve Kill The Messenger isimli son sinema filmiyle de büyük övgüler toplayan Michael Cuesta’dan yeni bir aksiyon filmi geliyor. Kill The Messenger gibi bir edebiyat uyarlaması olan American Assassin’den ilk fragman görücüye çıktı.

Vince Flynn’in aynı isimli romanından sinemaya uyarlanan American Assassin‘in oyuncu kadrosunda Dylan O’Brien, Michael Keaton, Shiva Negar, Scott Adkins ve Taylor Kitsch bulunuyor. Orta Doğu’da başlayacak yeni bir dünya savaşını önlemek üzere bir araya getirilen üç ajanın macerasını konu eden American Assassin, önümüzdeki eylül ayında vizyonda olacak.

Vince Flynn’in American Assassin romanıyla birlikte toplam on beş kitapta karşımıza çıkan ana karakter olan Ajan Mitch Rapp’in maceralarının devamını da sinema filmi olarak izleyip izlemeyeceğimiz bir merak konusu. On beş kitabın tamamının ABD’de çok satanlar listelerinde yer aldığı serinin ilk sinema uyarlaması olan American Assassin‘in fragmanı aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.