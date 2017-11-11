Nike Air Force 1’dan 35. yıl kutlaması: “AF-100”

Nike’ın en kült modellerinden biri olan Air Force 1’lar, bu sene 35. yaşını kutluyor. Bu efsanevi modelin 35. yılı şerefine Don C, Travis Scott, Kareem “Biggs” Burke ve daha birçok yaratıcı isim, AF 100 projesinde bir araya geldi.

Aslen ilk kez basketbol sahasında kullanılan ancak sneaker kültürünün yayılmasıyla birlikte sokakta da giyilmeye başlanan kült Nike tasarımı Air Force 1, şimdiye kadar iki bine yakın kez yenilenmiş ve hatta üzerinde en çok renk, teknoloji ve malzeme denenmiş Nike tasarımı olarak da tarihe geçmişti. AF 100 projesiyle birlikte Nike Air Force’un 35. yaşı şerefine bu kez birçok önemli isim kendi tasarımlarıyla karşımıza çıkıyor. Müzisyen Travis Scott ve Don C, Rock-A-Fella Records kurucusu Kareem “Biggs” Burke, özellikle teknolojik tasarımlarıyla tanınan ACRONYM markasının kurucusu Errolson Hugh ve Amerikalı tasarımcı ve Off-White markasının yaratıcısı Virgil Abloh tarafından tasarlanan Nike Air Force 1’lar, AF-100 projesi kapsamında geçtiğimiz günlerde görücüye çıktı. Birbirinden nefis tasarımlarla gördüğümüz Air Force 1’ları aşağıda görebilirsiniz.

Travis Scott

Don C

Kareem “Biggs” Burke

Errolson Hugh (ACRONYM)

Virgil Abloh (Off-White)