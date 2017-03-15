Nøkken’in “Cube Morphine” albümü huzurlarınızda

Meczup projesiyle tanınan Cihan Gülbudak’ın Alican Erbaş, Matt Sellier ve Derda Karakaya’yla birlikte hayata geçirdiği Nøkken, ikinci albümüyle karşımızda. Yerli deneysel müzik kolektifi Robonima’nın sekizinci yayını olan albüm Cube Morphine ismini taşıyor.

Noise estetiğinden fazlasıyla beslenen, herhangi bir müzikal kalıba sığma çabası içinde olmayan ve anlık değişiklikleriyle farklı ruh hallerini bir araya getirebilen Cube Morphine‘in miks ve mastering’i de aynı zamanda Cenotaph grubunun da davulcusu olan Alican Erbaş tarafından yapılmış. Yedi parçadan oluşan yeni Nøkken albümünü aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.