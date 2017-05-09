Palmiyeler, Grup Ses & Gökalp K ve Age Reform, “KOŞ!” sergisinin açılış partisinde

Bant Mag. Havuz / Bina’da 13 Mayıs akşamı itibariyle ziyarete açılacak KOŞ! sergisi, 15 sanatçının İstanbul’un muhtelif mahallelerini çizdiği çalışmalarından oluşuyor. Serginin açılışında Palmiyeler özel bir konser verecek ve sonrasında başlayacak partide de Grup Ses & Gökalp K ve Age Reform, DJ kabinine geçecek.

Son olarak II (Venus) isimli uzunçalarlarını Tantana Records etiketiyle yayınlayan Palmiyeler, canlı performanslarındaki yüksek enerjileriyle tanınıyor. Mertcan Mertbilek, Rana Uludağ, Tarık Töre ve Barış Konyalı’dan oluşan ekip, açılış kapsamında Bant Mag. Havuz’daki ilk konserini verecek.

Konserin ardından Bina’nın DJ kabinine geçecek ilk isimler Tektosag ailesinden Grup Ses ve Gökalp K olacak. Bağımsız sahnenin dikkat çeken prodüktörlerinin iki saatlik setinin ardından da Berk Çakmakçı’nın birçok farklı türü tek potada erittiği projesi Age Reform, DJ setiyle gecenin kapanışını yapacak.