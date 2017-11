Prophets of Rage’den yeni klip: “Hands Up”

Rage Against The Machine, Cypress Hill ve Public Enemy üyelerinden oluşan Prophets of Rage, ilk albümünden bir klip daha yayınladı.

2015 yılında kurulan süpergrup, ilk başlarda üyelerinin önceki projelerinden parçaları seslendirdiği konserleriyle büyük yankı uyandırmıştı. Ardından geçtiğimiz yıl bir EP yayınlayan Prophets of Rage, bu yıl da grupla aynı ismi taşıyan ilk albümünü Fantasy Records etiketiyle servis etti.

Brendan O’Brien tarafından prodüksiyonu üstlenilen 12 şarkılık albümde yer alan “Hands Up” parçası için grubun halihazırda devam eden turnesinden çekilen görüntülerle oluşturulan klibi, aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.