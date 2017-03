Rachel’s’ın davulcusu Edward Grimes 43 yaşında hayatını kaybetti

2012’de dağılan Amerikalı enstrümantal ve post-rock topluluğu Rachel’s’ın davulcusu Edward Grimes, hayatını kaybetti.

1990’lı yıllarda özellikle klasik müzikten etkilendikleri üretimlerle tanınan Rachel’s, enstrümantal kayıtları ile biliniyor ve post-rock ve minimal sesleri de barındırıyordu. 1991-2012 yıllarında aktif oldukları süre boyunca toplam yedi albüm ve bir de EP yayınlayan grubun özellikle The Sea and the Bells albümü müzik tarihinde hatırlanan kayıtlardan oldu. Gruba üçüncü albümleri The Sea and the Bells için katılan ve 2003 çıkışlı Systems/Layers’a dek grupta kalan Edward Grimes, geçtiğimiz gün 43 yaşında hayatını kaybetti. Grimes, Rachel’s dışında Shipping News ve Per Mission gruplarında da çalmıştı.