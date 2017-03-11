Rad Dar’ın kişisel sergisi “Zaman Hırsızları”, bugün Space Debris’te açılıyor

Bugüne dek çeşitli duvar çalışmalarıyla birlikte roadside.picnic ve Elektro Hafız gibi isimler için hazırladığı albüm kapak görselleriyle tanınan Rad Dar, ilk kişisel sergisini Space Debris’te bugün açıyor. Zaman Hırsızları ismini taşıyan sergi, 1 Nisan’a dek ziyaret edilebilir.

Açılışı bugün saat 18:00’de yapılacak olan sergide, İstanbullu sanatçının resim ve heykel yerleştirmeleri görücüye çıkacak. Zaman Hırsızları sergisinde yer alan çalışmalar, içinde bulunduğumuz sistemde zamanın bize unutturdukları ve kaybettirdiklerini işliyor. Sergiyle ilgili detaylı bilgi için buraya tıklamanız yeterli.