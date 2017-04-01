Rad Dar’ın kişisel sergisi “Zaman Hırsızları”nın kapanış partisi bugün Space Debris’te

Üç haftadır Space Debris’te ziyaretçilerle buluşan Rad Dar’ın “Zaman Hırsızları” sergisi, bugün, İskeletor ve Ağaçkakan’ın performanslarının gerçekleşeceği kapanış partisi ile sona eriyor.

roadside.picnic ve Elektro Hafız gibi isimler için hazırladığı albüm kapak görsellerinin yanı sıra duvar çalışmaları ile de tanınan Rad Dar’ın ilk kişisel sergisi “Zaman Hırsızları”nda, sanatçının resim ve heykel yerleştirmeleri yer alıyordu. 11 Mart’ta Space Debris’te açılan serginin son günü, kapanış partisi ile kutlanıyor. Bu akşam Karaköy’deki Space Debris’te gerçekleşecek olan kapanış partisinde 19:30’da İskeletor’un DJ seti ve ardından Ağaçkakan’ın eşlik edeceği “Sana da Canım” GIF gösterimi ile devam edecek. Etkinlikle ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.