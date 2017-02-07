“Rick and Morty”den üçüncü sezon öncesi ilginç bir web sitesi

Yeni Rick and Morty sezonu için bekleyişimiz sürerken, dizinin yaratıcısı Dan Harmon ilginç bir web sitesiyle karşımıza çıktı. “Galactic Federation”a ait gibi kurgulanan yeni web sitesi, diziye ait birçok eğlenceli detayı bir araya getiriyor.

Geçtiğimiz günlerde üçüncü Rick and Morty sezonunun gecikmesinin tamamen kendi kabahati olduğunu açıklayan Harmon, söz konusu web sitesiyle dizinin hayranlarının gönlünü alıyor. Her köşesinden beklenmedik şeyler çıkan sitede, “Rewards Cards” kısmına basılınca açılan forum kısmı, sitenin en eğlenceli kısmı.

Dizinin kendine has, kimi zaman fazlasıyla kaba da olabilen mizah anlayışını taşıyan “Galactic Federation” sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Üçüncü Rick and Morty sezonu için geri sayım yaparken arada sırada akıllara gelip vakit geçirilebilecek bir site. Zamanla yapılacak yeni güncellemeler ve eklemeler şimdiden merakla bekleniyor.