Ride’ın yeni albümünden üçüncü single geldi: “All I Want”

Shoegaze efsanesi Ride, yirmi bir yıllık sessizliğini yeni bir albümle bozuyor. Weather Diaries isimli yeni Ride albümünden yayınlanan üçüncü single da dün itibariyle dinlemeye açıldı.

Prodüktörlüğünü Erol Alkan’ın üstlendiği albüm, 16 Haziran’da Wichita Records etiketiyle yayınlanacak. Albümün “All I Want” ismini taşıyan yeni single’ı, İngiliz politikacı Theresa May ve yaptıklarına karşı bir cevap niteliğinde yazılmış. “Charm Assault” ve “Home Is A Feeling” single’larının ardından yayınlanan yeni Ride şarkısı aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.