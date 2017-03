Roger Waters’ın yoldaki albümünün kayıt aşamalarından görüntüler yayınlandı

Radiohead, Beck, R.E.M. ve nice isimle çalışmış olan Nigel Godrich’in prodüktörlüğünü üstlendiği yeni Roger Waters albümü Is This The Life We Really Want?‘ın kayıtlarından görüntülerin yer aldığı kısa bir tanıtım klibi görücüye çıktı.

Is This The Life We Really Want?, efsanevi müzisyenin 1992 yılından bu yana yayınladığı ilk solo albüm olacak. Albümün yayınlanacağı tarih de 19 Mayıs olarak belirlendi. Is This The Life We Really Want? isimli albüm, toplam 12 şarkıdan oluşacak.

Albümün yayınlanmasının ardından bir turneye çıkacak olan Roger Waters, söz konusu turne kapsamında vereceği konserlerinde %75 eski – %25 yeni parçalarını çalacağını da açıklarken, “Her zaman olduğu gibi olağanüstü şovlar olacak” sözleriyle de merak uyandırdı.

Is This The Life We Really Want? albümünden yeni sesler de duyabileceğiniz tanıtım klibi aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.