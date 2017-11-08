Seslendirme kadrosu yıldız isimlerle dolu bir animasyon: “Sherlock Gnomes”

Kung Fu Panda ile tanınan John Stevenson’ın yeni animasyon filmi Sherlock Gnomes, bahçe cücelerinin yaşadığı ilginç bir macerayı konu ediyor. Seslendirme kadrosunda Johnny Depp, Emily Blunt, James McAvoy ve Chiwetel Ejiofor gibi isimlerin yer aldığı filmden fragman geldi.

Gnomeo & Juliet isimli iki bahçe cücesinin gizemli bir konuda kendilerine yardım etmek için Sherlock Gnomes isimli (!) dedektifi tutmaları ve ardından yaşananları konu eden film, önümüzdeki mart ayında izleyiciyle buluşacak. Filmden yayınlanan fragman, aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.