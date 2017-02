Seyrek Rifat’ın ilk EP’si Who Are We Who We Are etiketiyle yayında                  

Bir süredir çeşitli kısa tanıtım klipleriyle meraklı bir bekleyişe sürüklendiğimiz ilk Seyrek Rifat EP’si, bugün itibariyle dijital platformlarda yerini aldı. Who Are We Who We Are etiketiyle yayınlanan Ayrık isimli EP, melankolik ve ağır bir ruh halini işitsel olarak sunuyor.

İsmini Barış Bıçakçı’nın Seyrek Yağmur kitabından alan Seyrek Rifat, ilk EP’sinde yer alan üç şarkının da tamamını kendi çalıp kendi kaydetmiş. Bir odada kaydedilmiş olan şarkılardan “Yıllar Kayar”da Nilipek ve Burak Irmak da Seyrek Rifat’a eşlik ediyor. Hem toplumsal hem kişisel hesaplaşmalarının parçalara yansıdığını söyleyen Seyrek Rifat, ilk EP’siyle daha fazlası için merak uyandırmayı başarıyor.

“Bizim Oyun”, “Yıllar Kayar” ve “Cehennemim” isimli üç şarkıdan oluşan Ayrık’a, an itibariyle buraya tıklayarak iTunes üzerinden ulaşabilirsiniz.