Shane Black’in yönettiği “The Predator” filminin setinden bir kare internete sızdı

Gelecek yıl vizyona girecek olan The Predator filminin hazırlıkları sürüyor. Filmin setinden internete sızan karede ise ana karakter Predator’ı ilk kez bu kadar detaylı görüyoruz.

Shane Black’in bu yılın başlarında çekmeye başladığı dördüncü Predator filmi The Predator, 1987 yapımı Predator ve 1990 yapımı Predator 2 filmleri sonrasında ancak 2010 yapımı Predators öncesinde yaşananları konu alıyor. Günümüzde geçen ve filmdeki donanımların da buna göre düzenlendiğini belirten Shane Black’in şu sıralar meşgul olduğu setten ilk fotoğraf ise internete sızdı. Boyd Holbrook, Olivia Munn, Trevante Rhodes, Keegan-Michael Key, Sterling K. Brown ve dahasının başrollerinde olduğu filmin setinden çekilen fotoğrafta, bir değil tam iki Predator karakterini tank üzerinde görüyoruz.