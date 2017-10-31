Skepta’dan sürpriz EP: “Vicious”

Grime sahnesinin en yetenekli isimlerinden Skepta, altı şarkılık bir EP ile karşımızda.

Mercury Ödülü kazandığı dördüncü stüdyo albümü Konnichiwa ile tüm dünyada ses getiren Skepta, söz konusu albümün ardından ilk kez yeni parçalarıyla karşımızda. Son albümünden bu yana çeşitli düetlerle ve projelerle karşımıza çıkan Skepta’nın Vicious ismini taşıyan yeni EP’sinde de bolca konuk müzisyen yer alıyor.

Altı şarkılık EP’nin çeşitli kayıtlarında Skepta’ya eşlik eden isimler arasında Lil B ve A$AP Rocky bulunuyor. Kendi Instagram hesabından Cadılar Bayramı’nı kutlayarak söz konusu EP’nin müjdesini veren Skepta, Vicious‘ı dijital mecralarda dinleyicileriyle paylaştı.