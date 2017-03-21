“Space Jam” filminin müzikleri plak formatında yeniden basılıyor

Bu sene 22 Nisan’da kutlanacak olan Record Store Day kapsamında bazı ilginç yeniden basım albümler de satışa çıkacak. 1996 yılında vizyona giren ve Looney Tunes karakterlerini Michael Jordan ve Bill Murray gibi isimlerle bir araya getiren Space Jam filminin orijinal müzikleri de Record Store Day’de satışa sunuluyor.

Filmin vizyona girdiği dönemde sınırlı sayıda plak baskısı yapılan soundtrack albümde Seal, Coolio, D’Angelo ve R. Kelly gibi 90’ların R&B ve hip hop sahnesinden önemli müzisyenler yer alıyor. 14 şarkılık albümün kapanış şarkısı da sözleri Jay Z’ye ait olan ve Bugs Bunny’nin sesinden dinlediğimiz “Buggin'”.

Atlantic tarafından yalnızca 3500 adetle sınırlı olarak basılacak albümün yeni baskılarının kapak tasarımlarının da önümüzdeki günlerde görücüye çıkması bekleniyor. Aşağıdaki bağlantıdan Coolio’nun albümde yer alan şarkısı “The Winner”ı dinleyebilirsiniz.

Space Jam‘in ikinci filmi için de söylentiler sıklıkla gündeme geliyor. Şu sıralar Cleveland Cavaliers’la yeni bir şampiyonluk için mücadele eden yıldız oyuncu LeBron James’in başrolünde yer alacağı yeni bir Space Jam filmini yakında izlememiz olası gözüküyor.