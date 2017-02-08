“Star Wars Land” tema parkı 2019’da Disneyland’da açılıyor

Disney CEO’su Bob Iger, geçtiğimiz yıllarda üzerinde çalıştıkları projeleri Star Wars Land tema parkının Kaliforniya’daki Disneyland’ın içinde yer alacağını ve açılışın 2019’da yapılacağını açıkladı.

Kült bilim kurgu serisi Star Wars‘un hayranları için oldukça etkileyici bir proje çok yakında gerçeğe dönüşecek. Filmin geçtiği gezegenlerin yanı sıra daha önce görülmemiş detayların da yer alacağı tema parkı, efsanevi Disneyland alanının içine kurulacak. Yaklaşık 60 bin metre kare büyüklüğünde olacak tema parkında ayrıca, yeni karakterler ve serinin yeni yapımlarında kullanılan mekanlar da bulunacak. 2019 yılının 14 Temmuz’unda açılmasını planladıkları tema parkı Anaheim bölgesinde yer alacak. Bu arada, bu yılın sonunda serinin son filmi Star Wars: The Last Jedi‘da vizyona girmek için geri sayım yapıyor.