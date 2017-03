Steve Carell, Amy Schumer ve Nicole Kidman, “She Came To Me”nin oyuncu kadrosunda

Son olarak 2015 yılında Maggie’s Plan isimli filmini izlediğimiz Rebecca Miller, senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstleneceği She Came To Me ile geri dönüyor. Modern hayatın karmaşıklığına odaklanacak olan filmin başrol oyuncuları belli oldu.

Geçtiğimiz yıl Woody Allen filmi Café Society‘de izlediğimiz Steve Carell; Inside Amy Schumer‘la son dönemin en Amerika’daki en popüler komedyenlerinden biri olan Amy Schumer ve son olarak Garth Davis’in epey konuşulan filmi Lion‘da karşımıza çıkan Nicole Kidman, She Came To Me‘de bir araya gelecek. Hell Or High Water filminin de yapımcısı olan OddLot Entertainment’ın ellerinden çıkacak olan She Came To Me‘ye dair detaylar henüz paylaşılmış değil.

Yakında Netflix’te yeni bir stand-up şovu yayınlanacak olan Amy Schumer, şu sıralar başka bir haberle de gündemde. Sony Pictures yapımı Barbie filminde başrolde izleyeceğimiz açıklanan Amy Schumer, bu sene vizyona girecek olan komedi filmi Snatched‘in tanıtım turuna katılacağı için Barbie‘nin çekimlerine katılamayacağını ve dolayısıyla projeden ayrıldığını duyurdu. Jonathan Levine’in yönetmenliğini üstlendiği Snatched filminin fragmanını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.