“The Orange Years: The Nickelodeon Story” belgeselinden ilk görüntüler

Rocko’s Modern Life, Hey Arnold! ve Ren & Stimpy gibi klasikleşmiş çizgi dizilerini şimdilerde çeşitli formatlarda geri döndüren Nickelodeon’ı konu eden bir belgesel geliyor. Scott Barber ve Adam Sweeney imzalı The Orange Years: The Nickelodeon Story belgeselinden ilk teaser yayınlandı.

Kanalın özellikle 90’larda yaşadığı başarıyı ve bu başarının perde arkasındakileri konu edecek belgeselin ismi de bir ikon haline gelmiş Nickelodeon logosundan geliyor. Indiegogo’da açılan destek kampanyasında yeterli fonun sağlanması sonucunda hazırlıkları tamamlanan film, 2018’de yayınlanacak.

Hem Clarissa ve Pete & Pete gibi Nickelodeon programlarına ve bu programlardaki üslup ve dile hem de kanalın izleyici kitlesi olan jenerasyon üzerindeki etkilere odaklanan belgeselden yayınlanan fragmanı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.