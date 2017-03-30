“The Trainspotting”in yazarı Irvine Welsh’ten yeni dizi geliyor: “Ibiza87”

The Trainspotting‘in yazarı Irvine Welsh, izleyenleri 1980’lerin sonlarının İngiliz dans müziği sahnesine ve rave kültürünün doğuşuna götürecek yeni bir diziyle karşımıza çıkıyor.

Ibiza87 ismini taşıyan dizi, Welsh ve Dean Cavanagh ortaklığıyla yazıldı. 1980’lerin sonunda Ibiza’da yaşayan üç İngiliz DJ’i konu edecek olan dizideki ana karakterler efsanevi DJ’ler Paul Oakenfold, Nicky Holloway ve Danny Rampling’den yola çıkarak yazılmış.

Prodüksiyonu İngiliz yapım şirketi Fulwell 73 ve Sony tarafından üstlenilecek olan dizi hakkında konuşan Irvine Welsh, Ibiza87‘ın kendisi için bir rüyanın gerçek olması anlamına geldiğini söyledi. House müzik sahnesinin doğduğu yıllar ve o dönemdeki dostlukların hayatlarının en önemli dönemleri olduğunu dile getiren Welsh, dönemin eğlence anlayışının bir jenerasyonu şekillendirdiğine vurgu yaptı.

Henüz ne zaman ve hangi platformda yayınlanacağı belli olmayan diziyle ilgili gelişmeler için takipte kalın!