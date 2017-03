The Underachievers’tan yeni şarkı: “Final Destination”

Son olarak geçtiğimiz yıl Brainfeeder etiketiyle bir miksteyp yayınlayan Brooklyn çıkışlı hip hop ikilisi The Underachievers’ten yeni bir şarkı geldi.

AKTHESAVIOR ve Issa Gold’dan oluşan The Underachievers’ın son uzunçaları Evermore: The Art of Duality, iki yıl önce yayınlanmıştı. Grubun bu yıl için ne gibi planları olduğu henüz bilinmiyor. Yayınlanan yeni The Underachievers şarkısının yoldaki bir albümün müjdecisi olup olmadığını önümüzdeki günlerde anlayacağız.

“Final Destination” isimli yeni The Underachievers şarkısı aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.