The Weeknd’in Daft Punk düeti “I Feel It Coming” için çekilen klip görücüye çıktı

Kanadalı müzisyen ve besteci The Weeknd’in R&B ve pop harmanı son albümü Starboy‘da iki şarkıda Daft Punk da yer alıyor. Albümün kapanış şarkısı olan “I Feel It Coming” için çekilen klip, dün akşam saatlerinde yayınlandı.

Daft Punk’la “Instant Crush”, “Get Lucky”, “Lose Yourself To Dance” ve “Derezzed” parçalarının klipleri için çalışan; şimdiye dek Julian Casablancas, Aaliyah, Depeche Mode ve HAIM gibi isimlerin kilplerine imza atan Warren Fu’nun yönetmenliğini üstlendiği “I Feel It Coming” klibi, aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.