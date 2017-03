Üçüncü “Better Call Saul” sezonundan yeni bir teaser geldi

Los Pollos Hermanos ve Gus Fring, Better Call Saul‘la geri dönüyor! Dizinin 10 Nisan’da başlayacak üçüncü sezonundan yeni görüntülerin yer aldığı bir teaser paylaşıldı.

Breaking Bad dizisinin kült karakterlerinden Saul Goodman’ın diziden önceki dönemini konu eden ve Breaking Bad‘de izlediğimiz birçok karakter ve olayın geçmişini de gözler önüne seren Better Call Saul, ilk iki sezonuyla tam on dört dalda Emmy adaylığı kazandı. Bob Odenkirk’ün Saul Goodman, Jonathan Banks’in de Mike Ehrmantraut karakterlerini yeniden canlandırdığı Better Call Saul’a yeni sezonda bir başka klasik Breaking Bad karakteri de ekleniyor. Giancarlo Esposito’nun canlandırdığı Gus Fring, yeni Better Call Saul sezonunda yer alacak.

AMC’nin Breaking Bad spin-off’u, kült dizinin yaratıcıları Vince Gilligan ve Peter Gould’u yeniden bir araya getiriyor. 10 Nisan’da başlayacak üçüncü Better Call Saul sezonunun yeni teaser’ını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.