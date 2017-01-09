“Uncharted”ın sinema uyarlamasının senaryosu hazır

Naughty Dog ve Sony ortaklığıyla yayınlanan ünlü video oyunu Uncharted‘ın yaklaşık beş yıldır gündemde olan sinema uyarlaması için hazırlıklar hızlandı. The Grey, Smokin’ Aces ve Pride and Glory gibi filmlerin senaristi Joe Carnahan, Uncharted senaryosunun tamamlandığını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Geçtiğimiz yıl Uncharted 4: A Thief’s End‘le aksiyon oyunlarını sevenlerin gündeminde uzun süre kalan oyun serisinin sinema uyarlamasının yönetmenliğini Stranger Things‘in yönetmen ve yapımcıları arasında bulunan Shawn Levy üstlenecek. Filmin başrol oyuncusu olarak ismi en çok geçen isim Mark Wahlberg olsa da henüz bu konuda resmi bir açıklama gelmiş değil.

Joe Carnahan’ın Instagram hesabından paylaştığı, Uncharted senaryosunun fotoğrafı aşağıdaki bağlantıdan görülebilir.