Wes Anderson yeni animasyon filminin ismini açıkladı: “Isle of Dogs”

Son olarak Adrien Brody’li reklam filmi ile karşımızda olan yönetmen Wes Anderson, paylaştığı bir video ile Bryan Cranston, Edward Norton, Yoko Ono, Scarlett Johannson, Bill Murray, Harvey Keitel ve dahasının yer alacağı yeni animasyon filmi Isle of Dogs’u duyurdu.

2014 yılında yayınladığı The Grand Budapest Hotel ile sinemaseverler başta olmak üzere herkesi kendine hayran bırakan Web Anderson, suskunluğunu geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir reklam filmi ile bozmuştu. Bir süredir çekimlerini sürdürdüğü ve 2018’de vizyona girmesi beklenen yeni projesi ile ilgili pek fazla detay paylaşmayan Wes Anderson, merakları giderecek bir video ile karşımızda. Bill Murray, Edward Norton, Harvey Keitel, Tilda Swinton, Scarlett Johannson, Jeff Goldblum, Bryan Cranston ve daha birçok ismin sesleri ile katkıda bulunacağı animasyon film Isle of Dogs’da Erward Norton’ın bir köpeği seslendireceğini de açıkladı. Eğlenceli videoyu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilir, filmle ilgili detayların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.