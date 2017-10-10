Weyes Blood’dan Kate Bush yorumu: “Wuthering Heights”

CBC Radio 2’daki Strombo Show’da Kate Bush’un müzikal kariyerine saygı duruşu olarak kurgulanan özel yayınlara bir yenisi daha eklendi. Programın son bölümünde Weyes Blood, Kate Bush’un 1978 yılında yayınlanan “Wuthering Heights” şarkısını yorumladı.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Rock and Roll Hall of Fame’in 2018 adayları arasında yer alan İngiliz müzisyen Kate Bush’un resmi olarak yayınlanan ilk şarkısı olan “Wuthering Heights”ın Weyes Blood yorumunu dinlemek için buraya tıklayarak Strombo Show‘un web sitesine ulaşabilirsiniz. Yayının 48. dakikasında Weyes Blood’ın Strombo stüdyosundaki canlı performansını dinleyebilirsiniz. Programda ayrıca Tom Petty’nin kariyerine ayrılmış uzun bir bölüm de bulunuyor.

Bu yıl Ariel Pink’le güçlerini birleştiren ve Myths 002 isimli bir EP yayınlayan Weyes Blood, ayrıca Perfume Genius albümü No Shape‘de de bir şarkıya konuk olmuştu.