Woody Harrelson, yeni “Star Wars” spin off’undaki karakterinin ismini ağzından kaçırdı

Woody Harrelson, çekimleri süren Star Wars spin-off’unda yapımcılar tarafından henüz açıklanmayan karakterinin ismini canlı yayında ağzından kaçırdı.

Jimmy Fallon’ın sunduğu The Tonight Show‘un konuğu olan Woody Harrelson, birçok detayı merakla beklenen Star Wars spin-off’uyla ilgili çeşitli bilgiler verdi. Daha ismi açıklanmayan ancak Han Solo’ya odaklanan yapımda yer alan Harrelson, filmle ilgili konuşurken karakteriyle ilgili de bazı detaylar verdi. Birçok kaynak tarafından Garris Shrike karakterini canlandıracağı düşünülen Woody Harrelson, yaptığı açıklama ile bu bilginin de yanlış olduğunu gösterdi. “Han Solo’nun mentörü olan, Beckett isminde bir suçluyu canlandırıyorum” sözleri ile böylece filmdeki rolüyle ilgili bilgi veren aktörün konuşmasını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.