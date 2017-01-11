Ya Da Tiyatro’nun yeni oyunu “Enayi”nin galası 16 Ocak’ta gerçekleşecek

Rus senarist ve yapımcı Yuri Bykov’un 2014 yapımı filmi The Fool‘un dünyada ilk kez tiyatro sahnesine uyarlandığı oyun Enayi‘nin galası 16 Ocak Pazartesi akşamı Ya Da Tiyatro’da gerçekleşecek.

Bilgesu Kasapoğlu ve Emek Dedeoğlu tarafından dünyada ilk kez tiyatro sahnesine uyarlanan The Fool filminin Ya Da Tiyatrosu’nda oynanacak oyununun yönetmenliğini de Emek Dedeoğlu üstleniyor. Ali Erdinç, Büşra Tut, Cenk Dost Verdi, Gökhan Bozkurt, Güliz Gündüz, Onur Soyal, Onur Şenol, Sanem Öge’nin oynadığı Enayi, ilk kez önümüzdeki Pazartesi günü seyirciyle buluşacak. Ya Da Tiyatro’nun sahneye uyarladığı, Culture Multure İstanbul’un yapımcılığını gerçekleştirdiği Enayi, su tesisatçısı olarak yaşamını sürdüren Dima’nın 800 kişinin yaşadığı bir binanın temelindeki çatlak yüzünden 24 saat içinde çökeceğini fark etmesiyle başına gelenleri konu alıyor. 25 Ocak’ta Tatavla Sahne’de de oynanacak olan oyunun biletlerine buradan ulaşabilirsiniz.